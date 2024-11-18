Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın 22 Kasım'daki duruşmasına katılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava hakkında açıklama yaptı.

Yavaş "7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan haksız, hukuksuz davanın 22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım. Bu dava, sadece Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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