Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a ‘6 aydır aklınız neredeydi?’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Yenimahalle'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Belediye bütçelerini hazırlarken yerel yöneticiler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yaptıklarını anlattı.

Ankara'ya şeffaf bir yönetim anlayışı getirdiklerini, 4 binden fazla ihalenin internetten canlı yayınlandığını vurgulayan Yavaş, Sayıştay raporlarında ABB'nin paralarının nereye harcadığının ulaşılabileceğini söyledi.

Ankara'daki içme suyu hattı projelerinden söz eden ve Çamlıdere, Beypazarı, Ayaş ve Güdül'e yeni bir su hattının projesine giriştiklerini söyleyen Yavaş, Yenimahalle ilçesinde de ihtiyaçlar çerçevesinde çalıştıklarını; asfalt, kavşak ve kaldırım yapımı gibi altyapı projeleri yürüttüklerini dile getirdi.

“HALKIN PARASINI REKLAMA HARCAMAYI ZÜL GÖRÜYORUM”

Yavaş, "Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa bunu kendisi için harcıyordur. Ben halkın parasını reklama da harcamayı zül görüyorum. Çünkü bunlar, fen işlerinin yapacağı projelerdir. Asıl proje üretimi artırmak; kırsal kalkınma desteklerimiz en ücra köşelere kadar ulaşıyor" dedi.

“6 AYDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin emeklilere 6 aydır zaten destek olduğunu vurgulayan Yavaş, "İstanbul adayları da biz de emekliye 2 bin 500 lira vereceğiz diyor, Ankara adayı da 5 bine çıkardı. 6 aydır aklınız neredeydi? 6 aydır bu insanlar ne yer ne içer düşünmediniz mi? Emeklilerin durumunu da yeni keşfettiler" ifadelerini kullandı.

AKP'nin adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un "İhtiyacı olan emeklilerimize ayda 5 bin TL vereceğiz" demişti.

“HEPİMİZ EL ELE VERECEK BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ”

Yavaş, Keçiören'de 50 bin kişiye sosyal destek sağladıklarını, ilin çeşitli noktalarında çorba dağıtımı gibi uygulamalar da bulunduklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve diğer adaylar için destek isteyen Yavaş, "Hepimiz el ele vererek belediyecilik yapacağız. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayarak hiçbir engellemeye takılmadan artık Ankara'ya rahat rahat hep birlikte hizmet vereceğiz" diye konuştu.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENE İŞ İMKANI SAĞLADIK”

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar da göreve geldiği 2009'dan itibaren ilçede gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında bilgi verdi.

Yaşar, "25 farklı mahallede hanımlarımız için kurs binaları yaptık, 101 branşta eğitim verdik. 75 bin liradan aşağı etüt kursu yok. Geçen sene 5 bin çocuğumuzu en iyi öğretmenlerle üniversite sınavına hazırladık. 1100 atanamayan öğretmene iş imkanı sağladık. 5 tane kapalı yüzme havuzu olan tek belediye olduk, 43 mahallede ise aile sağlık merkezi yaptık." dedi.

Açılışa, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile CHP'nin ilçe belediye başkan adayları da katılım gösterdi.