AKP’li Turgut Altınok ‘provokatörlük’ ile suçladı. Yurttaş emeklilere vaadini hatırlattı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un esnaf ziyareti esnasında emekli bir yurttaşla yaşadığı diyalog gündem oldu.

NOW TV’nin kameralarına yansıya görüntülerde, Altınok'a “emekli vaadi”ni hatırlatan yurttaş, "Emeklilere yardım yapacağız demiştiniz ya, AK Parti durumu biliyor, niye şimdi yapmıyor? İlla seçim mi olması gerekiyor?" diye sordu.

Bir diğer yurttaş da, "Keşke devlet verseydi, belediye değil." dedi.

Altınok ise kendisine soru soran yurttaşı provokatörlükle suçladı.

AKP’li Altınok, yurttaşa, “Büyükşehire hükümetten geliyor, babasının cebinden gelmiyor. Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı. Provokasyonu bırakalım.” yanıtını verdi.

ALTINOK'UN VAADİ NEYDİ?

Turgut Altınok, emeklilere yönelik doğal gaz ve et yardımlarının miktarının artacağını söylemişti.

Altınok ayrıca, ihtiyaç sahibi emeklilere de her ay düzenli olarak 5 bin TL ödeneceği vaadinde bulunmuştu.