Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a tepki. ‘Allah’tan kork ben dört yıldır yapıyorum’

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP’nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniden belediye başkanı adayı olduktan sonra mal varlığını açıkladığını vurgulayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyelerin üzerindeki bu şaibenin kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben açıkladım ama bakın rakibim hala açıklamıyor. Açıklayacak çünkü o da kamu malı kullandı, 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. İlk başladığıyla şimdiki arasındaki mal varlığını çıkıp halka açıklaması lazım yoksa şaibe altında kalır.”

"ALLAH’TAN KORK"

İhtiyaç sahiplerine destek olmak için göreve gelir gelmez Başkentkart’ı çıkardığını hatırlatan Yavaş, şunları konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Benim rakibim ‘Mansur Yavaş’ın projesi yok’ diyor. Bundan daha büyük proje olabilir mi? Ama bunu derken bir de ‘Ben de Başkentkart çıkaracağım, para yükleyeceğim’ diyor. 4 yıldır yapıyorum, Allah’tan kork. En son ‘Kantinkart çıkaracağım’ dedi, onu da 2 yıldır uyguluyorum. Projesi yok derken Mansur Yavaş ne yaptı com adresine girmiş, usul usul tırtıklayarak benim projelerimi proje diye söylüyor. Belediye asfalt, beton değildir, yaşadığı kentte insanlara huzur veren, onların iyi yaşamasını sağlamaktır.”

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını dile getiren Yavaş, başkentte yaşayan 32 bin emekliye destek verdiklerini belirtti.

YÜZME HAVUZU VE SPOR KOMPLEKSİ AÇILIŞINA DA KATILDI

Yavaş, daha sonra Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 2011’de bakımsızlıktan çatısı çöken sonra da yıllarca atıl duran tesisi ayağa kaldırmak için göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yavaş, yüzme havuzunun Türkiye’nin en büyük spor tesislerden biri olduğunu, tesiste diğer spor branşlarının da yapılabileceğini açıkladı.