ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından başkentlilere çağrıda bulundu.

Yavaş, Ankaralıları (6 Aralık Cumartesi) saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek olan “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet etti.

'HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR'

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Sevgili hemşehrilerim;

Emeklilerimizin ve emekçilerimizin haklı mücadelesine destek vermek, yalnızca bir dayanışma değil; adaletli bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tüm yurttaşlarımızı 6 Aralık saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek “Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı” mitingine davet ediyorum.