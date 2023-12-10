Mantar tantuni nasıl yapılır?

Malzemeler

750 gram mantar

350 gram tavuk fileto

5 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Zerdeçal

Tuz

Zeytinyağı

Lavaş ekmeği

Salatalık turşusu

Biber turşusu

2 adet piyaz şeklinde doğranmış kuru soğan

1 tatlı kaşığı sumak

Hazırlanışı:

Biberler orta dilimlerde doğranır ve tavuklar jülyen şeklinde doğranır.

Mantarlar istenilen şekilde doğranır ve tavanın içine zeytinyağı eklenir.

Doğranmış mantarlar yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.

Tavanın içinden mantar alınır ve tavanın içine tavuklar bırakılıp üzerine tuz serpilir ve karıştırılarak tavuklar pişirilir.

Tavanın içine mantarlar ve doğranılan kırmızı biber ve yeşil biberler eklenir ve karıştırılarak tüm harç sotelenerek pişirilir.

Harça baharatlar eklenir ve karıştırılarak ocağın altı kapatılır.

Lavaş ekmeği harcın üzerine bastırılır. Lavaşın içine tavuk harcı koyulur.

Üzerine ince doğranmış piyaz şeklinde kuru soğanlı, sumak karışımlı soğanlar bırakılır ve lavaş dürüm şeklinde sarılır.

Dürümü ikiye kesilir ve lavaşın üzerine pul biber ve kekik serpip servis tabağına alınır.

Salatalık ve biber turşusuyla servis edilir.

Afiyet olsun.