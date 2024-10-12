Mantar toplamak için ormana giden çift ölü bulundu

Kaynak: İHA
Mantar toplamak için ormana giden çift ölü bulundu

Bolu’da 2 gün önce mantar toplamak için ormana giden Ömer Çetintaş ve Fatma Çetintaş ölü bulundu. Çiftin hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Bolu’da 2 gündür aranan yaşlı çiftin dere kenarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaşlı çiftin ölüm nedeniyle ilgili hipotermi şüphesi üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine mantar toplamaya giden Ömer Çetintaş (80) ve Fatma Çetintaş (73) ormana çıktı. 14 KE 470 plakalı otomobil ile ormana çıkan yaşlı çift, akşam saatlerinde kayboldu. Çiftten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Dere kenarında cesetleri bulunan yaşlı çiftin hipotermi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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