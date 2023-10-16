Mantar toplamaya giden şahıs ormanda kayboldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamaya giden 66 yaşındaki şahıs, ormanda kayboldu.

KAYNAK: İHA
Mantar toplamaya giden şahıs ormanda kayboldu

Edinilen bilgilere göre, bugün akşamüstü Alabarda köyünde mantar toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Erdoğan Sezer'den haber alamayan yakınları 112 Acil Servisi aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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