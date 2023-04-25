Mantar toplarken kayalıklardan düştü, 9 saatte kurtarıldı

Olay saat 12.00 sularında Beldibi mevkisinde gerçekleşti. Yaralı vatandaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine, Seydişehir UMKE, sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Dron yardımıyla yeri tespit edilen yaralı, kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle alınarak ambulansa taşındı.
Hava koşulları nedeniyle askeri helikopterle bölgeye iniş yapılması mümkün olmadı.
9 saatlik bir çalışmanın ardından yaralı Ergün Dinç, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.