Sahildeki kayaların arasına düşen vatandaş tarihe geçti

Antalya'nın Kaş Yat Limanı Mendireği bölgesindeki kayalıklar arasına cep telefonunu düşüren vatandaş, onu almak isterken kayalıklara sıkışarak ölümden döndü.

Sahildeki kayaların arasına düşen vatandaş tarihe geçti

Kaş Yat Limanı dalgakıran Mendireginin üstünde kayalıkların arasında yürürken elindeki cep telefonunu düşeren Eren isimli şahıs, telefonun kayalıkların boşluklarından içeri düşmesiyle birlikte onu almak için kendisi de kayalıkların arasına girdi.

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Girdiği yerden çıkmayı başaramayan Eren, bağırarak yardım istedi.

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Kasaydinhaber.com'daki habere göre, yat limanını gezmeye gelenler, yardım çığlıklarını duyarak polisi aradılar ve yardım istediler.

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Olay yerine gelen polislerin çağırdığı cankurtaran ve kepçe yardımıyla kayalıklara sıkışan vatandaş iki saatlik bir uğraşın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı ve sedyeyle Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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