Mantar toplarken uçurumdan düştü

Samsun'da mantar toplarken uçurumdan yuvarlanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mantar toplarken uçurumdan düştü

İHA

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Muratlı Mahallesi Yılanlı Dere mevkisi ormanlık alanda meydana geldi. Kardeşi Nihat Kuru ile ormanlık alanda mantar toplamaya giden Nebahat Kuru (54) bir süre sonra kardeşi araçlarının yanına geldi.

Ablasını bekleyip gelmeyince telefonla arayan Nihat Kuru kendisine ulaşamayınca aramaya çıktı. Ablasının mantar poşetini uçurumun kenarında gören Nihat Kuru aşağı baktığında yerde hareketsiz halde gördü.

Nihat Kuru 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nebahat Kuru ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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