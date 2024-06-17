Manuel Neuer kafa karıştırdı

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Manuel Neuer kafa karıştırdı

Bayern Münih forması giyen dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer, Alman Milli Takımı'ndaki geleceği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Almanya Milli Takımı Kaptanı Manuel Neuer, EURO2024’te Macaristan ile yapılacak maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli kaleci, rakip takımın ikili mücadelelerdeki agresif oyununa dikkat çekerek, takım olarak ritimlerini koruma hedeflerini vurguladı.

38 yaşındaki Neuer, EURO2024'ün milli takım ile son turnuvası olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, "Bunu henüz açıklayamam. Turnuvadan sonra düşüneceğim" yanıtını verdi.

2009 yılından itibaren Alman Milli Takımı’nın kalesini koruyan Neuer, şimdiye kadar 120 uluslararası maçta forma giydi.

EURO2024’e İskoçya’yı 5-1 mağlup ederek başlayan Almanya, gruptaki ikinci maçını 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Macaristan ile oynayacak. Macaristan ise ilk maçında İsviçre’ye 3-1 yenilmişti.

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