Manuel vitesli 5 sportif otomobil

Her ne kadar otomatik arabalar son yıllarda daha çok tercih edilse de, hala manuel vitesi ve sürüş zevkini önemseyen insanlar bulunuyor.

Manuel şanzımanlı sportif araçları sizler için derledik. İşte manuel şanzımanlı sportif araçlardan beş tanesi:

Porsche 911 GT3:

Porsche 911 GT3, güçlü bir motor ve mükemmel bir şasi ile ünlüdür. Manuele sahip olması, sürücüye daha fazla kontrol ve bağlantı hissi sağlar.

Chevrolet Camaro SS:

Chevrolet Camaro SS, Amerikan muscle car geleneğini devam ettiren bir araçtır. Güçlü V8 motoru ve manuel şanzıman seçeneği ile performans odaklı sürüş sunar.

Ford Mustang GT:

Ford Mustang GT, klasik tasarımıyla bilinen bir başka Amerikan muscle car'dır. Yüksek performanslı bir V8 motor ve manuel vites seçeneği ile spor sürüş deneyimi sunar.

BMW M2 Competition:

BMW M2 Competition, kompakt boyutlarına rağmen güçlü bir performans sunan bir spor araçtır. Manuel şanzıman seçeneği, sürücüye daha fazla kontrol imkanı sağlar.

Subaru WRX STI:

Subaru WRX STI, ralli mirasıyla tanınan bir spor sedan araçtır. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzımanı ile sürüş keyfi ve performans sunar.