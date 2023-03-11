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Manyas Kuş Gölü'ndeki kuraklık balıkçıları olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ve Manyas ilçeleri sınırları içindeki Manyas Kuş Gölü'ndeki kuraklıktan balıkçılar olumsuz etkilendi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:06
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Manyas Kuş Gölü'ndeki kuraklık

Manyas Kuş Gölü'ndeki kuraklık balıkçıları olumsuz etkiledi
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Bandırma Bereketli Mahallesi Kuşgölü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Engin Altın, gazetecilere, gölün kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini söyledi.

Bu durumun balıkların yumurta dökmesini olumsuz etkilediğini belirten Altın, "Turna balığı, çimenlik ve sazlık gibi yerlere yumurtayı döküyor fakat su düşük olduğundan böyle bir şansları yok. Derin sazlarda dökebilirlerse dökecekler." dedi.

Altın, bugünlerde beklenen yağışların düşmesi halinde bölgede kuraklığın etkilerinin nispeten azalacağını dile getirdi.

Kuraklığın balıkçıları da olumsuz etkilediğini anlatan Altın, "Avladığımız balık miktarı azaldı hatta satışlar öyle çok düştü ki perakende satılmaya başlandı. Balık az olduğu için ihraç da edemiyoruz. Bir tırı doldurmak için 10-15 gün gibi bir zaman lazım. 10-15 gün içinde de tırın içinde balık bozuluyor. Kooperatifimizde 64 ruhsatlı balıkçımız vardı. Bu av sezonunda 20 ton balık tuttuk, inşallah bir sonraki dönem 60-70 ton gibi düşünüyoruz." diye konuştu.

Altın, kuraklıktan ayrıca bölgedeki çiftçilerin de olumsuz etkilendiğini sözlerine ekledi. (AA)

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