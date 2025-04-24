Manzara keyfi canını aldı

Kaynak: İHA

Antalya’da deniz manzarasını izlediği sırada falezlerden kayalıklara düşen Kazakistan uyruklu genç hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı’nda falezlerin kenarında oturan Kazakistan uyruklu 28 yaşındaki İslam Aliyev, metrelerce yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Aliyev'in cansız bedenini bulunduğu yerden alarak botla Kaleiçi’nde bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

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Aliyev’in cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri ekiplerince teslim alındı. Gencin kesin ölüm nedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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