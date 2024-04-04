Manzara seyretmek isteyen genç kız canından oluyordu

Kaynak: İHA
Manzara seyretmek isteyen genç kız canından oluyordu
Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki Sibel İ., manzara izlemek için tırmandığı duvardan düşerek yaralandı.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Sibel İ., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sibel İ. ve arkadaşları manzaralı bir alanda eğlenmek için bir araya geldi. Manzaraya karşı oturmak isteyen Sibel İ., tırmandığı duvardan yaklaşık 7 metre aşağı düştü.

Mahsur kalan Sibel İ.'nin arkadaşları 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halatla aşağı inerek Sibel İ.'yi sedye ile yukarı taşıdı.

Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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