Maraş dondurması damak çatlatan lezzeti ile dünyada ilk 3'e girdi

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını açıkladı. Maraş dondurması listede 3'üncü sırada yer aldı.

Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlıları listesinde Maraş dondurması, 3'üncü sırada yer aldı. İran’ın safranlı Bastani Sonnati adlı dondurması listenin birincisi oldu.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic’in 2015’te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs’ta Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları listesini açıkladı. Listenin 3'üncü sırasında Maraş dondurması yer aldı. Sitede Maraş Dondurmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Türk dondurmasının- adı gibi- Maraş şehrinden geldiğine inanılır ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı madde eklenerek sağlanır: mastika reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.

Aslında Kahramanmaraş bölgesinde, dondurma tipik olarak normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir, bu nedenle bazen kesme dondurma olarak adlandırılır- Türkçe ‘kesme’, kesmek anlamına gelir- bu dondurma çeşidinin genellikle bir bıçak ve çatal ile yenilmesinin nedeni budur.”

‘BASTANİ SONNATİ’ BİRİNCİ SIRADA

İran Dışişleri Bakanlığı ise safran, gül suyu ve antep fıstığından yapılan Bastani Sonnati adlı İran dondurmasını listeye 1’inci sıradan girdiğini duyurdu. Açıklamada “İran'ın geleneksel dondurması ‘Bastani Sonnati’, geleneksel yiyecekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi donmuş tatlısı seçildi” ifadeleri yer aldı. (DHA)