Maraş dondurması damak çatlatan lezzeti ile dünyada ilk 3'e girdi

Geleneksel tarifleri öne çıkaran Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi Maraş dondurmasına 3'üncü sırada yer verdi.

Maraş dondurması damak çatlatan lezzeti ile dünyada ilk 3'e girdi

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın en iyi dondurulmuş tatlılarını açıkladı. Maraş dondurması listede 3'üncü sırada yer aldı.

Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlıları listesinde Maraş dondurması, 3'üncü sırada yer aldı. İran’ın safranlı Bastani Sonnati adlı dondurması listenin birincisi oldu.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic’in 2015’te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs’ta Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları listesini açıkladı. Listenin 3'üncü sırasında Maraş dondurması yer aldı. Sitede Maraş Dondurmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Türk dondurmasının- adı gibi- Maraş şehrinden geldiğine inanılır ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Bu nitelikler, temel süt ve şeker karışımına iki koyulaştırıcı madde eklenerek sağlanır: mastika reçinesi olarak da bilinen Arap sakızı ve eski mor orkidenin kökünden yapılan bir tür un olan salep.

Aslında Kahramanmaraş bölgesinde, dondurma tipik olarak normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir, bu nedenle bazen kesme dondurma olarak adlandırılır- Türkçe ‘kesme’, kesmek anlamına gelir- bu dondurma çeşidinin genellikle bir bıçak ve çatal ile yenilmesinin nedeni budur.”

‘BASTANİ SONNATİ’ BİRİNCİ SIRADA

İran Dışişleri Bakanlığı ise safran, gül suyu ve antep fıstığından yapılan Bastani Sonnati adlı İran dondurmasını listeye 1’inci sıradan girdiğini duyurdu. Açıklamada “İran'ın geleneksel dondurması ‘Bastani Sonnati’, geleneksel yiyecekler için deneyimsel bir çevrimiçi seyahat rehberi olan TasteAtlas tarafından dünyanın en iyi donmuş tatlısı seçildi” ifadeleri yer aldı. (DHA)

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
AKP'den yeni çılgın proje Yazarlar
AKP'den yeni çılgın proje
Eğitime yazık oldu Yazarlar
Eğitime yazık oldu
İstanbul ve Ankara'yı yerel seçim değil referandum bekliyor Yazarlar
İstanbul ve Ankara'yı yerel seçim değil referandum bekliyor
Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak? Yazarlar
Türkiye'yi Mehmet Şimşek mi kurtaracak?
Hem Fikri'yi hem fikri takip Yazarlar
Hem Fikri'yi hem fikri takip
Ev hanımlarına sigorta teşviki Yazarlar
Ev hanımlarına sigorta teşviki
Piyasaların sevgilisi: Mehmet Şimşek Yazarlar
Piyasaların sevgilisi: Mehmet Şimşek