Marcus Gisdol'dan galibiyet açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Gisdol'un açıklamaları şu şekilde;

-Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor.

-Şans bize geldiyse bunu sürdürmeniz gerekiyor. Galibiyet bize şans getirdi. Bugün göstermiş olduğumuz performansı diğer maçlarda da gösterirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.