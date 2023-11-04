Marcus Gisdol'dan galibiyet açıklaması

Samsunspor Teknik Direktörü Marcus Gisdol, Hatayspor karşısında aldıkları son dakika galibiyeti hakkında konuştu. Gisdol "Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor" dedi.

KAYNAK: AA
Marcus Gisdol'dan galibiyet açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Gisdol'un açıklamaları şu şekilde;

-Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor.

-Şans bize geldiyse bunu sürdürmeniz gerekiyor. Galibiyet bize şans getirdi. Bugün göstermiş olduğumuz performansı diğer maçlarda da gösterirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

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