Medreselerin çalıştayına vali ve rektör katılıp konuşma yaptı. Yasadışı medreselerle de var

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin evlendirilmesine ilişkin olay gündemdeyken Artuklu Üniversitesi’nin düzenlediği ve 65 medrese temsilcisinin katıldığı çalıştayda vali ve rektör konuşma yaptı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu’nda 8-9 Ekim’de “Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar” Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya şu an yasadışı olarak var olan medreselerin temsilcileri de katıldı.

VALİ VE REKTÖR KONUŞMA YAPTI

Çalıştayın açılış konuşmasını ise Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar yaptı.

Özcoşar konuşmasında şunları söyledi: “Medrese, modern dönemle birlikte rolünü akademik kurumlarla paylaşmıştır. Klasik eğitim geleneğini sürdüren medrese ile modern eğitim modelini benimsemiş akademik kurumlar İslami ilimlerin öğretilmesinde toplumumuzun bir gerçekliği olarak varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla farklı profillere sahip olan bu kurumların tecrübesini ele alarak birlikte değerlendirmek ve bir buluşmaya dönüştürmek, bu kurumların imkan ve fırsatlarını saptamamızı sağlayabilir. Söz konusu ihtiyacın karşılanması, birçok açıdan medrese ve akademinin imkan ve fırsatlarını birlikte tartışan akademik bir buluşmayla mümkün olabilir.”

Mardin Valisi de çalıştayda bir konuşma yaptı. Medrese ve akademinin birbirine rakip değil, paydaş olduğunu öne süren Vali Mahmut Demirtaş şunları söyledi:

“Kim ki bunların rakip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyorsa biliniz ki o, ne bu dinin ne de bu güzide milletin yanında duran biri değildir. Unutmayınız Müslüman akıllı, ufku ve idraki geniş, dünyayı iyi okuyan kişidir.”

65 MEDRESENİN TEMSİLCİSİ KATILDI

Çalıştaya bunun yanı sıra tam 65 medreseden temsilci katıldı. Medrese temsilcileri arasında bulunanlardan bazıları şöyle: Masum Yıldırım/Şeyh Maruf Medresesi, Muhammed Resul Karaca/Sultan Şeyhmusa Medresesi, Muhammed Nafi/Seyda Molla İbrahim Medresesi, Muhyeddin Ürper/ Seyda Muhyeddin Medresesi, Musa Ekinci/ Selahaddin-i Eyyubi Medresesi, Ömer Çelik/Menzil Medresesi, Şevket Gökşan/Nizamiye Medresesi, Vezir Aslan/ İlim ve İrfan Nuhoğlu Medresesi.

4’ÜNCÜ SINIFTAN SONRA MEDRESEYE

Çalıştaya katılan medreselerden biri olan Nizamiye Medresesi’nin, sitesinde yer alan bilgilere göre yüzlerce öğrencisi bulunuyor. Medrese’nin verdiği bilgiye göre dördüncü sınıfı bitiren öğrenciler Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole dayanarak hem okullarına devam ediyor hem de hafızlık yapıyor.

Medresenin sitesinde ‘misyonumuz’ kısmında “Batı’nın içine girdiği sosyo-kültürel kriz, yakın gelecekte Müslümanların yine adaleti hâkim kıldığı bir dünyayı müjdelemektedir. Gerek İslam dünyasında gerekse de küresel ‘küresel güç olma’ yolunda ilerleyen ülkemiz, yarınların dünyasında da temel belirleyici aktörlerden biri olacaktır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için milletimizin çağın Gazzalî’lerine, Akşemsettin’lerine, Molla Gürani’lerine ihtiyacı vardır. Nizamiye Eğitim Kurumları, bu değerli misyonunun hakkıyla yerine getirilebilmesine katkı sunmak için kuruldu” ifadeleri kullanılıyor.

Sitede ‘hakkımızda’ kısmında ise şu ifadeler yer alıyor: “Nizamiye Medreseleri’ni kendine referans alan Nizamiye Eğitim Kurumları, ümmet olarak iki asırdır içinde bulunduğumuz durumu tahkik edip anlayacak, ardından içinde yaşadığımız çağa hak ettiği cevabı verecek nesillerin yetişmesi için köklerimizi tarihimize, gövdemizi bugüne ve ufkumuzu geleceğe konumlandırıp iman ve amellerimizde ‘ihya’ya öncelik vermektedir. Bunun olmazsa olmazları olarak ise hem cemaatin hem de ilmin yani ‘medrese’nin ihya edilmesini görmektedir”