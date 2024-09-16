MARDİN - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de düğüne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan'ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen düğün törenine, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Özel ve beraberindeki heyeti, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda CHP İl Başkanı Mahmut Duyan ve partililer karşıladı.

Özgür Özel, nikah şahitliğini yapmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, Mehmet Kılınçaslan'ın CHP için verdiği emeklerden bahsetti ve oğlu Azad Kılınçaslan'ın da partide aktif olarak çalıştığını belirtti. Özel, Mardin halkının CHP'ye olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, "Mardinliler artık sadece selam değil, oy da verecekler" dedi. Çiftin nikah cüzdanını gelin Nurhan İlhan'a teslim eden Özel, düğün töreninde halay çekerek davetlilerle eğlendi.