Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı için uyarılarını yaptığı Mardin’de, Diyarbakır kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda temizlik çalışmaları başlattı. Mardin Valiliği’nce yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.