Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Kaynak: DHA
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
Mardin'de Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar yağışı sebebiyle, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü’nün yoğun kar yağışı için uyarılarını yaptığı Mardin’de, Diyarbakır kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda temizlik çalışmaları başlattı. Mardin Valiliği’nce yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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