﻿Mardin Havalimanı'nın adı değişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi. (DHA)