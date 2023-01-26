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Mardin Havalimanı'nın adı değişti

Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 05:09
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Mardin Havalimanı'nın adı değişti

Mardin Havalimanı'nın adı değişti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi. (DHA)

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