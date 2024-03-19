Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı

Mardin’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Artuklu, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde birçok cadde ve sokak sularla doldu.
Bazı ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar oldu.
Sürücüler de yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Belediye, itfaiye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.
Vatandaş Abdulkadir Kerimoğlu, önlemlerin alınmasını ifade ederek, “Burası Atatürk Mahallesi. Normalde insanlar buradan ayrılma evlerine gidiyorlar.
Şu an yağmur suyu ile dolmuş. Yetkililerin önlem alması gerekir” şeklinde konuştu.