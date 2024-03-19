Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı

Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı
Kaynak: DHA
Mardin’de sağanak nedeniyle birçok iş yerini ve evi su basarken yollar da göle döndü.
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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 1

Mardin’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 2

Artuklu, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde birçok cadde ve sokak sularla doldu.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 3

Bazı ev ve iş yerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar oldu.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 4

Sürücüler de yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 5

Belediye, itfaiye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 6

Vatandaş Abdulkadir Kerimoğlu, önlemlerin alınmasını ifade ederek, “Burası Atatürk Mahallesi. Normalde insanlar buradan ayrılma evlerine gidiyorlar.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 7

Şu an yağmur suyu ile dolmuş. Yetkililerin önlem alması gerekir” şeklinde konuştu.

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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 8
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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 9
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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 10
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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 11
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Mardin sular altında kaldı. Yollar göle döndü her yeri su bastı 12
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