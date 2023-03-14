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Mardin'de 2 ilçede elektrik kesintisi. 2 gün sürecek

Mardin'de, 2 ilçe ve 31 mahallede 2 gün süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:43
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Mardin'de 2 ilçede elektrik kesintisi

Mardin'de 2 ilçede elektrik kesintisi. 2 gün sürecek
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İHA

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Artuklu ve Yeşilli ilçesinde toplamda 31 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Mardin-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı Fİ Ortaköy ve F3 Akıncı fıderleri üzerinde bulunan trafolarda OSOS ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 15-16 Mart tarihlerinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Altuklu ilçesinden; Akıncı, Alakuş, Alımlı, Arpatepe, Boztepe, Buğday, Çalışlı, Çatak, Çıplaktepe, Çiftlikköy, Çukuryurt, Dibektaş, Eryeri, Gökçe, Göllü, Hatunlu, Hüyüklü, Karademir, Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Nur (Akıncı), Ortaköy, Sakalar, Yaylı, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukarıhatunlu mahalleleri ve Yeşilli ilçesinden; Kütüklü, Ovaköy, Zeytinli mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

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