Mardin'de 2 ilçede elektrik kesintisi. 2 gün sürecek

İHA

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü Sistem İşletme İl Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Artuklu ve Yeşilli ilçesinde toplamda 31 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Mardin-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı Fİ Ortaköy ve F3 Akıncı fıderleri üzerinde bulunan trafolarda OSOS ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 15-16 Mart tarihlerinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Altuklu ilçesinden; Akıncı, Alakuş, Alımlı, Arpatepe, Boztepe, Buğday, Çalışlı, Çatak, Çıplaktepe, Çiftlikköy, Çukuryurt, Dibektaş, Eryeri, Gökçe, Göllü, Hatunlu, Hüyüklü, Karademir, Kumlu, Kuyulu, Küçükköy, Nur (Akıncı), Ortaköy, Sakalar, Yaylı, Yolbaşı, Yukarıaydınlı, Yukarıhatunlu mahalleleri ve Yeşilli ilçesinden; Kütüklü, Ovaköy, Zeytinli mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.