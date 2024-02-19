Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı

Kaynak: DHA
Mardin'de 3 aracın karıştığı kaza; 2'si ağır 8 yaralı
Mardin'de tanker, cip ve minibüsün karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir cip, 72 EC 608 plakalı tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı.

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2'Sİ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın sebebiyle savrulan araçlardaki Münir İ.,(53) Halil B. (65), Cemil S. (65), M. Nuri B. (54), Halise B. (51), Sevda B. (20), Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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