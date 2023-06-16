Mardin'de 300 dönüm ekili buğday yandı

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çiftçilerden Mehdi Kılıç'ın da aralarında bulunduğu bir grup, buğday ekili arazilerini sulamak için traktörleriyle tarlaya gitti. Ancak henüz belirlenemeyen bir sebeple buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki diğer tarlalara da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörlerinin su tanklarıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.