Mardin’de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Mardin’de 6 çocuk babası balyozla öldürüldü; 2 gözaltı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir kişinin bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerdeki kişinin Resul Derin olduğu belirlendi. Derin, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve inceleme başlattı.

Resul Derin'in Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi'nde defnedildi.

Şüphelilerin, polis operasyonuyla Kızıltepe ilçesinde yakalandığı ve araçlarında yapılan aramada silahlar ele geçirildiği belirtildi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Derin'e arkadan gelen ve balyozlarla saldıran şüphelilerin anları da kaydedilmişti.

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