Mardin’de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mardin yolu üzerinde bulunan bir binanın 6’ıncı katında G.U. adlı kadın, temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Binadan birinin düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.U., Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.