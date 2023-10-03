Mardin'de bağ bozumu başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Mardin'de bağ bozumu başladı

İHA'nın haberine göre, Dereyanı köyünde üzüm hasadı mevsiminin başlamasıyla bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Köylüler lezzetine doyulmayan üzümleri toplayıp pekmez, pestil ve cevizli sucuklar yapıldı.

Etkinliği düzenleyen iş adamı Yaşar Budak, yıl içerisinde çiftçilerin, ürettikleri üzümler ile çeşitli ürünler elde edeceklerini aktardı.

Bölge halkına katkı sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Budak, "Bağ bozumu etkinliği ile farkındalık oluşturmak istedik. Hem köylüler hem bölge halkı için hem de Mardin turizmi için farkındalık oluşturmak istedik" şeklinde konuştu.

Köylülerin büyük katkısı olduğunu anlatan Budak, "Muhtarımız ve köylüler bize çok katkı sundular. Arkadaşlarımız ile beraber yaptığımız etkinlik çok güzel geçti. Önümüzdeki yıllarda bunu biraz daha festival şeklinde yapmayı düşünüyoruz. Bütün yöre halkını çağırıp daha da güzelleştirme amacımız var. Bölgeye bir fayda sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üzümlerin çok güzel yetiştiğini belirten Budak, "Bu sene üzümde bizim köyde bir sıkıntı yok. Köyün üzümü güzel yetişmiş hasada yeni başladık. 1 hafta 10 güne kadar köyün tamamı hasada başlayacak. Elde ettiğimiz ürünler ile cevizli sucuk, pekmez gibi ürünler elde ediyoruz" dedi.

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