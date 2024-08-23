Mardin'de derede boğulan çocuk öldü

Mardin'de feci ölüm
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, derede boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Dün Beyazsu Mesire alanında meydana gelen olayda, 3 yaşındaki M.M. dereye düştü ve boğulma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Çocuğun ailesi durumu fark edip hemen müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
üçük çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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