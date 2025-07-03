Mardin’de evde ailesini rehin aldı! Özel harekat devreye girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Mardin Kızıltepe’de M.S, isimli kişi evde henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S, S.S. ve çocukları A.S. ile A.S.'yi rehin aldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa S., yaşadıkları evde henüz bilinmeyen nedenle eşi S.S. ve çocukları A.S. ile A.S.'yi rehin aldı. Mustafa S.'nin ailesine zarar vereceğini söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir de olay yerine geldi. Özel harekat polislerinin de yönlendirildiği adreste Mustafa S., İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve psikolog eşliğinde 3 saatin sonunda ikna edildi. Teslim olan Mustafa S. gözaltına alındı. S.S. ile 2 çocuğu tedbir amacıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Mustafa S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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