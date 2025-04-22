Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücüsü yola kapan kurmaya çalışan polis memuruna çarparak kaçan R.U, yakalandı. Polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesinde, uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurmak istedi. Ancak sürücü, "dur" ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçan sürücü R.U., İ.İ. ile birlikte otomobilini bırakıp, E.A.'nın aracıyla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. R.U.'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler R.U., İ.İ. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.U., "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', İ.İ., "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', E.A. ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Mardin’de film gibi kaçış: ‘Dur’ ihtarına uymadı

Son Haberler
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
3 yaşındaki çocuktan 8 saat süren inanılmaz firar!
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı