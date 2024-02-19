Mardin’de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza

Kaynak: DHA
Mardin’de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza
Mardin'de horoz dövüştürerek bahis oynayan 83 şüpheliye 578 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

Mardin Midyat'ta horoz dövüşü yapıldığı öğrenilmesi sonrası Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürerek bahis oynayan 83 kişiye 578 bin 250 TL idari para cezası kesildi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Horoz dövüştürenlere yer temin ettiği iddia edilen V.B., Ş.M. ve Ö.B gözaltına alınırken, aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Dövüştürülen 54 horoz ise Doğa ve Milli Parklar Midyat Şubesi'ne teslim edildi. Şüpheli kişilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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