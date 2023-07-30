Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga

Mardin’de husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Barış Parkı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma başladı. Tartışma önce yumruklu sonra silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavgada kimliği belirsiz 6 kişi yaralandı. 2 yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olayda çevredeki işyerleri ve park halindeki araçların camları zarar gördü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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