Mardin'de iki aile kavgası can aldı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde, iki aile arasında çıkan şiddetli çatışma, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Cadde ortasında meydana gelen kavgada taş, sopa ve silahlar kullanıldı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada M.Ç., F.Ç., A.R.Ç., N.Ç., S.Ç., A.Ç., U.Ç., M.Ç., A.Ç. ve H.Ç. çeşitli şekillerde yaralandı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine, olay yerine acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinden alınarak Mardin'deki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan F.Ç., tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bölgede ve hastaneler çevresinde olası gerginlikleri önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma sürerken, olaya karışan bazı şüpheliler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.