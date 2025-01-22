Mardin’de kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan otomobilde ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mardin’de kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan otomobilde ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki Mehdi Akdağ (33) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Esenli Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Mehdi Akdağ, Bahattin Ç. (40) ve Şükrü D. (22) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehdi Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Akdağ, Kızıltepe ilçesi kırsal Hocaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin’de kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan otomobilde ölü ve yaralılar var

Mardin’de kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan otomobilde ölü ve yaralılar var

Mardin’de kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan otomobilde ölü ve yaralılar var

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