Mardin'de 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi' açıldı

ANKA'da yer alan habere göre, Mardin’de Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Akar, DEVA Partisi yöneticileri, CHP milletvekili adayları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



"BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mehmet Kılınçaslan, konuşmasında şunları söyledi:



"Tekçi zihniyetin son bulması için bileşenlerle bugün omuz omuza mücadele ediyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim koordinasyon merkezinin açılışı için bir aradayız. Mardin’imize ve ülkemize yakışır bir siyasi mücadelenin içindeyiz, biz bir araya geliriz ve beraber çoğunluk sağlarız. Türkiye’nin tek sesi olacağız. Sözümüz söz, Cumhurbaşkanı adayımızın sözü söz ve hepimizin sözü söz. Hiç kimseye hukuktan, demokrasiden dolayı sorgulanmayacak. Bunun bedeli ne olursa olsun bunu ödemeye hazırız ama biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için bizim bileşenler içerisinde bizim siyasi parti içerisinde birçok küskün, dargın arkadaşlarımız olabilir. Biz o gözle bakmıyoruz, bu insanlarımız hem bizde hem diğer siyasi bileşenlerde bu bir fedakarlık dönemidir ve bunu yapmak zorundayız. Bizden sonraki nesillere, çocuklarımızın geleceği sosyal hukuk devleti söz konusu. Bunun için herkese özellikle bu adaylık sürecinde ve bileşenlerimiz ile beraber çoğu arkadaşlarımız fedakarlık yapmıştır ve o fedakarlıkları hiç unutulmayacak. Hiç kimse küskün değildir, bugün hepimiz bir aradayız. Bu mutlu günümüzde bu başlangıç günümüzde hepinize teşekkür ediyorum."