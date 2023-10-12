Mardin'de kütüphane inşaatında çökme: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yapımı süren kütüphane inşaatının birinci katına beton dökümü sırasında çökme oldu. Kazada işçiler A. T. (34), M. F. (33), A. A. (46) ve A. H. (28) hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.