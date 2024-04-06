Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

Kaza, Güney Çevre Yolu’nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir TIR ve bir yolcu midibüsü çarpıştı.

Bu çarpışma sonucunda, hem sürücüler hem de midibüsteki 16 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.