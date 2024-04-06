Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

Kaynak: DHA
Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı
Mardin’in Kızıltepe bölgesinde, bir halk otobüsü ve bir TIR’ın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve bu kaza sonucunda 18 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu’nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir TIR ve bir yolcu midibüsü çarpıştı.

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag2.jpg

Bu çarpışma sonucunda, hem sürücüler hem de midibüsteki 16 yolcu yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag1.jpg

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı.

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag3.jpg

Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatıldı.

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag4.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag5.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag6.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag8.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag9.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag10.jpg

mardinde-midibus-ile-tir-carpisti-18-yenicag7.jpg

Son Haberler
Motosikletli polis kovalamacası: Polis çarparak durdu sandı suçlu koşarak kaçtı Video
Motosikletli polis kovalamacası: Polis çarparak durdu sandı suçlu koşarak kaçtı
Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında Spor
Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında
Dünyanın en pahalı çizgi romanı. Süpermen'in ilk kez görüldüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı Gündem
Dünyanın en pahalı çizgi romanı. Süpermen'in ilk kez görüldüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı
Altının uçuşa geçeceği tarih belli oldu Yatırımcının beklediği haber geldi Ekonomi
Altının uçuşa geçeceği tarih belli oldu Yatırımcının beklediği haber geldi
Acun Ilıcalı'nın araç alımının eskiye göre kolay olduğunu söylemesi gündem oldu Video
Acun Ilıcalı'nın araç alımının eskiye göre kolay olduğunu söylemesi gündem oldu
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya kimin çıkacağı belli oldu Spor
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya kimin çıkacağı belli oldu
Bir aile yok olmuştu! Polis, eşi ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi Gündem
Bir aile yok olmuştu! Polis, eşi ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi