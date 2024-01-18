Mardin’de muhtar adaylığı kavgası

Artuklu ilçesinde bulunan Kuyulu Mahallesi’nde, her muhtarlık seçiminde birbirlerine destek veren iki aile arasında adayın belirlenmesi noktasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran iki aileden toplamda 8 kişi yakalandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdullah Ç. ve Behiye Ç., ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altında olan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.