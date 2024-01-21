Mardin'de 'muhtar adaylığı' tartışması: Araçlarla birbirlerini kovaladılar, kaza yapıp kavga ettiler

Mardin'in Kuyulu Mahallesi’nde iki aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtar adayının belirlenmesi konusunda tartışma çıktı.

Giderek büyüyen sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Kenan A., Suat A. Vefa A., ve Zerga A. ile Abdulilah Ç., Ahmet Ç. ve Behiye Ç., yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınana yaralılardan 8’i taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ARAÇLARLA BİRBİRLERİNİ KOVALADILAR, KAZA YAPIP KAVGA ETTİLER

Öte yandan akşam saatlerinde bu kez araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı.

Bir süre sonra iki aileye ait araçlar da, Yaylı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Ailelerin yakınları, bu kez kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı.

Jandarma ekipleri olayın ardından yolu bir süre trafiğe kapattı.

Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.