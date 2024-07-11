Mardin'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Mardin'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesi Çavuş Mahallesi'nde, 22 Haziran'da oğulları V.B. tarafından ateşe verilen evde ağır yaralanan A.B. (60), tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta meydana gelen olayda, V.B., annesi A.B. ve eşi N.B. (35) ile birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sararken, annesi ve eşiyle birlikte balkondan atlayan V.B. kaçtı. Yangında vücutlarında yanıklar oluşan A.B. ve N.B. hastaneye kaldırıldı. A.B.'nin hastanedeki yaşam mücadelesi ne yazık ki sonuçsuz kaldı, N.B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zanlı İstanbul'da yakalandı

Olay sonrası kaçan V.B., İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Avcılar ilçesinde yakalandı. Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arama kararı bulunan V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Midyat halkı yaşanan trajedi karşısında derin üzüntü içinde.

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