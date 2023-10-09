Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Mardin’in Artuklu ilçesinde araçta silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Artuklu ilçesi, Mardin-Midyat kara yolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. D’nin (57) içinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır tarafından kesildi. Tırdan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu F.D., ağır yaralandı.

aw049255-01.jpgŞüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken olayın geçmişte yaşanan bir kavganın ardından başlayan husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

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