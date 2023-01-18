Gece vakti oyun parkını yaktılar

İHA
Mardin Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde kimliği bilinmeyen kişilerce oyun parkı ateşe verildi.
Parktaki plastik malzemeler yanarak küle döndü. Bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken, o anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Mahalle sakinleri ise olayla ilgili ve daha önce de meydana gelen benzer olaylarla ilgili caydırıcı tedbirler alınmasını istedi.
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