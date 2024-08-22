Mardin'de parktaki bankları çaldılar

Parktaki bankları çaldılar

Kızıltepe ilçesinin merkezinde, Fırat Mahallesi 35. Cadde'de bulunan parkta geçtiğimiz hafta Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmaları başlatıldı ve 6 bank monte edildi.

Ancak, dün bu banklardan 5'i, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından çalındı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine belediye yetkilileri parka giderek eksik bankların yerine yenilerini koymak için harekete geçti.

Polis, çalınan bankların sorumlularını tespit etmek için soruşturma başlattı.