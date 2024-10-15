Mardin’de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve koordinesinde, Valilik, Kaymakamlık, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile bağlı kurumların katkılarıyla hayata geçirilen "Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında sokak sağlıklaştırması ve restorasyonu tamamlanan tarihi çarşı açıldı.

Valisi Tuncay Akkoyun, devletin güçlü iradesi ve verdiği büyük desteklerle Dargeçit ilçesinin günden güne geliştiğini, en önemlisi de vatandaşların artık doğduğu, büyüdüğü bu toprakları terk etmemesi, burada çalışıyor, burada yaşadığını, üretmeye, yaşamaya devam ederken de, tarihi eserler ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Sokak Sağlıklaştırma Projesiyle sadece fiziksel bir dönüşüm değil, ilçede yüzyıllardır var olan ticaret, esnaflık ve bununla beraber dayanışma ve paylaşma kültürünü temsil eden, ahilik geleneğinin daha da gelişeceğine yürekten inandığını belirten Akkoyun, "Bu proje, aynı zamanda ilçemizdeki sosyal yaşamı da canlandırıp; ticaretin ve turizmin hareketlenmesine, iş imkanlarının artmasına, dolayısıyla da Dargeçitlilerin refahının artmasına zemin hazırlayacaktır. Proje ve uygulamalarındaki gayemiz, Dargeçit'in tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza edip gelecek nesillere aktararak, Dargeçitli çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize daha güzel bir yaşam alanı sunmaktır" dedi.

Dargeçit Tarihi Eski Çarşısı'nda, Safa Caddesi, Kılıç Sokak, Demokrasi Sokak, Kilise Sokak'tan oluşan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki alan içerisinde, çalışmalar yapıldığına değinen Vali Akkoyun, "Demokrasi Sokak'ta, toplam 62 adet dükkânın restorasyon ve onarım çalışmaları tamamlanıp, 8 adet betonarme yapının yıkımı yapılarak, tescilli dükkânların kemerleri ve üst örtü tonozları restore edilerek, yalıtım, altyapı ve aydınlatma işlemleri tamamlamıştır. Üst çarşı kısmında, vatandaşın özel mülkiyetinde bulunan tescilsiz 15 konutun oluşturduğu sokakta da, iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kilise sokak, Kılıç Sokak, Zambak Sokak, Eğitim Sokak ve Safa Caddesi'nde ise parke döşemeleri, genel sıva-boya çalışmaları ve aydınlatma işlemleri tamamlanmıştır" diye konuştu.

Açılışa, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve vatandaşlar katıldı.