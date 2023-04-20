Mardin’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, eski Hastane Caddesi ve Şanlıurfa Caddesi'nde yağmur suyu birikti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yağmur suyu, zemin katlardaki bazı işyerlerine de girdi.

Yaşanan durumdan şikayetçi olan vatandaşlardan Hamit Şahin, "Kızıltepe'de her yağmur yağdığında, 5-10 dakika içinde yollar göle dönüyor. Kızıltepe'nin hali böyle. Kimse yoldan geçemiyor. Yarın öbür gün Allah göstermesin Urfa gibi bir yağmur yağsa biz ne yaparız. Yetkililerden rica ediyoruz, buna bir çözüm bulsunlar" diye konuştu.