﻿Mardin'de silahlı kavga. 6 kişi yaralandı

Küçük Sanayi Sitesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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