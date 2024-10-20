Mardin’de sokağa çıkma yasağı

Kaynak: İHA
Mardin’de sokağa çıkma yasağı

Mardin Savur'a bağlı 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Savur ilçesine bağlı 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Ekim 2024 saat 00:01 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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