Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 göaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 göaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şahıs yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan 4 şahsı yakaladı. Şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen 1 şahıs da ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yakalandı. Zehir tacirinin ikametinde yapılan aramada 700 gram Hint keneviri, 75,05 gram esrar ve 1,48 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada 138 adet sentetik ecza hapı ve 22,30 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı belirlenen şahsın ikametinde yapılan aramada 11 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

aw304441-02.jpg

Son Haberler
UEFA’dan 2 Türk hakeme görev
UEFA’dan 2 Türk hakeme görev
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'ten 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor
Rojin’den 12 gündür iz yok! Evler sokaklar didik didik aranıyor
İtalyan medyasından flaş iddia: Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı ortaya çıktı
İtalyan medyasından flaş iddia: Galatasaray'ın çılgın Osimhen planı ortaya çıktı
Asansör kadın işçiyi öldürdü
Asansör kadın işçiyi öldürdü
Galatasaray Muslera’nın alternatifini arıyor. Görüşmeler başladı
Galatasaray Muslera’nın alternatifini arıyor. Görüşmeler başladı